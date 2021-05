Spektakel am Himmel - Nach lokalen Schauern sieht die Schweiz plötzlich doppelt

Auch in Kölliken AG ist der doppelte Regenbogen zu sehen.

Doppelter Regenbogen auf einer Terrasse in Dietikon AG.

«Und so stand meine Welt für einen Moment still», beschreibt eine Leserin den Augenblick.

Am Freitagabend konnte man, je nach Aufenthaltsort, Regenbogen beobachten. Mit nach Osten ziehenden Schauern und der flach stehenden Abendsonne im Westen waren die Bedingungen dafür perfekt, wie Meteonews per Twitter schreibt. Zahlreiche News-Scouts schickten Bilder von einem ganz speziellen Phänomen, dem doppelten Regenbogen. «Eine kurze, aber spezielle Abendstimmung», so die Aussage eines News-Scouts.