Fussball-WM : Nach Marokkos Sieg verwüsten Fussball-Fans Brüsseler Innenstadt

In der belgischen Hauptstadt kam es nach dem Sieg von Marokko gegen Belgien zu Krawallen. Auch in Lüttich und Antwerpen randalierten Fans.

Grosse Zerstörung in Brüssel: Nach der 2:0-Niederlage Belgiens gegen Marokko randalierten Fans.

Nach dem 2:0-Sieg von Marokko gegen Belgien randalierten am Sonntag Fans in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Zu den Ausschreitungen kam es am Rande von spontanen Zusammenkünften marokkanischer Fussball-Fans. Sie schwenkten Fahnen und zündeten Feuerwerk, während viele Autofahrer hupten.