Prozess um Corona-Massnahmen : Nach Massenansteckungen in Ischgl fordern Hinterbliebene Gerechtigkeit

In Wien startete der Prozess zum Corona-Ausbruch in Ischgl. Die Behörden hätten nicht richtig gehandelt, klagen Hinterbliebene, welche nun Schadenersatz fordern.

Tausende verliessen fluchtartig das Gebiet und steckten sich in überfüllten Bussen und Zügen an.

Es geht ihnen nicht um Geld. Zumindest nicht hauptsächlich. Bei dem ersten Prozess um den Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl machten Angehörige von Todesopfern am Freitag im Wiener Landgericht klar, dass für sie Transparenz und Verantwortung im Vordergrund stehen. Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers , der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100’000 Euro Schadenersatz vom Staat. Das Urteil wird schriftlich ergehen.

Zu spät auf Infektionen reagiert

Die Familie des Österreichers ist nicht die einzige, die auf Schadenersatz klagt. Auch mindestens 15 andere Angehörige sind der Ansicht, dass Österreichs Behörden im März 2020 zu spät auf die ersten Infektionen in Ischgl reagierten, und dass die unkontrollierte Massenabreise der Gäste zu weiteren Ansteckungen sowie zur Verbreitung des Virus in Europa führte.

In den kommenden Wochen erwartet auch die Deutsche Dörte Sittig aus der Nähe von Köln ihren Gerichtstermin in Wien. Schon am Freitag beobachtete die Partnerin eines verstorbenen Wintersportlers vor Ort den ersten Prozess. Sie wolle hauptsächlich ein Schuldeingeständnis des Staats, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich erwarte einfach, dass man sagt: Da haben wir nicht rechtzeitig reagiert.»

11’000 auf Ischgl zurückzuführen

Laut Klauser sind rund 11’000 Corona-Fälle in verschiedenen Ländern auf Ischgl-Heimkehrer zurückzuführen. Behörden hätten aus wirtschaftlichen Überlegungen keine ausreichenden Gesundheitsmassnahmen festgelegt. Ausserdem habe Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 13. März eine Quarantäne für Ischgl ohne Vorbereitungszeit verkündet. Tausende Urlauber seien dadurch chaotisch und dicht an dicht gedrängt geflohen. «Wer sich noch nicht in der Woche davor mit dem Coronavirus infiziert hatte, infizierte sich jetzt in überfüllten Pkws und Skibussen», sagte Klauser vor Journalisten.