Nach Mats’ Dating-Drama postet Cathy Hummels Familienbilder

Mit der Caption: «Mein Name ist Hase #ididntknow #ichweissvonnichts #bunnyfun – Caption stammt von @aussenrist15! Was bedeutet das?», machte die 34-Jährige Andeutungen auf das Liebes-Chaos von Mats.

Damit scheint das Paar den Gerüchten um Eheprobleme trotzen zu wollen, denn das Liebesleben des 33-Jährigen sorgte in der letzten Woche für Aufsehen. Nachdem die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Céline Bethmann bestätigt hatte, dass sie und der BVB-Kicker sich daten, lieferten sich die 23-Jährige und Cathy Hummels daraufhin eine öffentliche Schlammschlacht in den sozialen Medien, wer denn nun die Frau an Mats’ Seite sei. Inzwischen scheint diese Frage geklärt und der Krieg vergessen zu sein – zumindest für den Moment. Denn während Céline diese Woche nach Barcelona reiste, konnte es die Influencerin nicht lassen, erneut Öl ins Feuer zu giessen.

«Was bedeutet das?»

«Mein Name ist Hase #ididntknow #ichweissvonnichts #bunnyfun – Caption stammt von Mats! Was bedeutet das?», schrieb Cathy zu dem neuen Post auf Instagram. Eine Auflösung gibt es ihrerseits nicht. Zu «Bild» sagt sie lediglich: «Family no matter what!», zu Deutsch: «Familie, egal, was passiert!» In dem Beitrag sind unter anderem ihr Sohn und Mats beim Kuscheln zu sehen. Aber auch ein Bild eines Spaziergangs – auf dem nur die beiden Eltern abgelichtet wurden – schaffte es in die Slideshow.