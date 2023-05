Wetter Schweiz: Das erwartet uns diese Woche

Nach dem ersten Sommertag am letzten Donnerstag wird es in dieser Woche wieder deutlich kühler. Am Montag gibt es zwischen 16 und 20 Grad im Norden, dazu gibt es besonders am Morgen noch verbreitet Niederschlag. Später zeigt sich die Sonne und es bleibt meist trocken. Im Tessin sind bis zu 21 Grad möglich – hier dürfte es aber ab dem Nachmittag gewitterig werden.