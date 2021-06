Die Hitzewelle hat am Sonntag ein jähes Ende gefunden. Heftige Gewitter sorgten für Abkühlung. Das Wetter in der kommenden Woche bleibt unbeständig.

Wetter in der Schweiz : Nach Mega-Gewitter – so geht es diese Woche weiter

Darum gehts Ein heftiges Sommergewitter hat die Hitzewelle am Sonntag vorerst beendet.

In der kommenden Woche sinken die Temperaturen.

Es muss weiter mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden.

Am Sonntag wurde die Schweiz gleich von zwei Gewitterfronten erfasst. Dabei entluden sich schweizweit rund 46’000 Blitze – davon allein 11’000 im Kanton Zürich. Stellenweise fielen bis zu 100 Millimeter Regen pro Stunde.

Auch der Wind blies heftig: In Grenchen massen die Meteorologen Spitzen von 118 Kilometer pro Stunde. Auch in Hallau im Kanton Schaffhausen blies der Wind mit über 100 km/h, genau wie auch in Aigle, Mühleberg-Stockeren und Bantiger.

Hinzukamen Hagelkörner in der Grösse von Golfbällen, wie mehrere Bilder von Leser-Scouts zeigen. Zahlreiche Autos und Gebäude wurden beschädigt. Die starken Regenfälle setzen den Zürcher Hauptbahnhof unter Wasser.

Es bleibt gewitterig

Auch in den nächsten Tagen muss mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden. Während es am Montagmorgen noch verbreitet sonnig ist, bilden sich am Nachmittag wieder vermehrt Quellwolken und es kann in der Folge zu Platzregen und Gewittern kommen.

Grund ist ein Südwestwind , der weiterhin schwülwarme Luft in die Schweiz bringt, wie SRF Meteo schreibt. Die Temperaturen erreichen am Montag im Flachland 26 Grad. Im Wallis und Tessin kann es bis zu 29 Grad werden.

Das gewitterige Wetter bleibt uns bis zum nächsten Wochenende erhalten, wie ein Blick auf die Wetterprognosen zeigt. Die Temperaturen dürfen in den nächsten Tagen aber deutlich sinken. Nach den sommerlichen Temperaturen am Montag von 26 bis 29 Grad erwarten uns am Freitag noch Temperaturen von 21 Grad im Norden.