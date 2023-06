U-Boot-Drama: Nach Mega-Suchaktion – wer bezahlt jetzt die Millionen-Rechnung?

Das ist passiert

Seit vergangenem Sonntag wurde in einer grossangelegten Suchaktion das verschollene U-Boot Titan im Atlantik gesucht. Das rund sechs Meter lange U-Boot war auf dem Weg zum Wrack der Titanic, als der Kontakt zum Begleitboot an der Oberfläche plötzlich abbrach. Am Donnerstag wurden die Wrackteile der Titan entdeckt. Fünf Personen haben ihr Leben verloren. An der Suche beteiligt waren die amerikanischen, kanadischen und französischen Behörden.