Eschenau (Ö) : Nach Messerattacke findet Mutter Retter ihres Sohnes via Facebook

Nach einem Zeltfest wurde Gabriel H. (16) mit einem Küchenmesser niedergestochen. Seine Mutter suchte auf Facebook seine Ersthelfer – und wurde fündig.

Seine Mutter suchte via Facebook nach den Rettern und hat sie alle gefunden. Nun will sie sich bei allen persönlich bedanken.

«Mein Sohn wurde heute am Eschenauer Zeltfest niedergestochen und schwer verletzt, nun möchte ich auf diesem Weg die Ersthelfer, die meinem Sohn sofort geholfen und die Rettungskette in Gang gesetzt haben, finden.» – Dies postete Nadia H. (49) Sonntagabend auf ihrer Facebookseite. Der Jugendliche hatte einen Stich in die Lunge erlitten, konnte aber durch eine Operation gerettet werden. Er ist inzwischen ausser Lebensgefahr.

Alle fünf Ersthelfer gefunden

Der Facebook-Aufruf von Gabriels Mutter wurde mehr als 1200 Mal geteilt und hat dadurch auch seinen Sinn erfüllt. Die 49-Jährige aus St. Georgen konnte inzwischen alle fünf Ersthelfer, die ihren Sohn bis zum Eintreffen des Notarztes versorgten, ausfindig machen. «Ich bin so froh, dass mein Sohn lebt. Ich möchte gar nicht daran denken, was alles passieren hätte können, wären die Ersthelfer nicht zur Stelle gewesen. Ich bin so unendlich dankbar, dass sie meinem Buben geholfen haben. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich habe alle fünf schon kontaktiert», sagt Nadia so die Mutter zu Heute.at.