In der Stadt Zürich wurde am Dienstabend ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Am Dienstag kurz nach 23.45 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen einer verletzten Person an die Badenerstrasse im Zürcher Kreis 9 gerufen. Vor der Liegenschaft trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten Mann. Er wies Stichverletzung am Oberkörper auf und musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden, wo er notoperiert wurde. Wie es zu dieser Verletzung gekommen war, ist noch unklar.