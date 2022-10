Kreisgericht See-Gaster: Nach Messerattacke in Restaurant – gewalttätiges Ehepaar steht vor Gericht

2018 griff ein Paar in einem Restaurant in Rapperswil-Jona mehrere Angestellte mit einem Messer an.

Ein Ehepaar griff 2018 in einem Restaurant in Rapperswil-Jona bei einer Auseinandersetzung mehrere Restaurantangestellte mit einem Messer an.

Das Ehepaar war 2018 arbeitslos. Die Frau konnte Ende März in einem Restaurant in Rapperswil-Jona SG für einige Tage zur Probe arbeiten, wurde jedoch nicht eingestellt. Ihr Mann tauchte einige Tage später im Restaurant auf, um beim Chef des Restaurants auf aggressive Art und Weise Lohn einzufordern.

37-Jähriger stach mehrmals auf Restaurantpersonal ein

Ehepaar drei Jahre später in Massenschlägerei verwickelt

Im Juni 2021 kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung, in der das Ehepaar involviert war. In Kaltbrunn SG kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Personen. Fünf Arbeitskollegen waren gegen drei Uhr nachts in einem Auto in Richtung Schänis SG unterwegs.