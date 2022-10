Neues Instagram-Profil: Nach Mini-Shitstorm – Instagram des Bundesrates nun auch in Rätoromanisch

Am Montag schaltete der Bundesrat sein neues Instagram-Profil auf. Inzwischen sind auf dem Account fünf Beiträge und er hat über 34’000 Follower und Followerinnen. Noch am Tag der Aufschaltung des Accounts machte sich aber auch Unmut unter rätoromanisch-sprechenden Twitter -User und -Userinnen breit.

Rund 60’000 Menschen in der Schweiz sprechen Rätoromanisch

«Das liegt daran, dass Rätoromanisch in der Schweiz zwar den Status einer Landessprache hat, aber keine Amtssprache ist», relativiert ein anderer User. Deshalb werde im öffentlichen Auftritt des Bundes immer nur in drei Sprachen kommuniziert. Franziskus findet: «Das könnte bei drei Sprachen durchgehen.» Weil aber Englisch vertreten ist, sei das kein Argument. Es gehe um die Präsenz der Sprache und wenn der Bundesrat Rätoromanisch an einer solchen Stelle weglasse, sei klar, dass es nicht wichtig sei.

Laut swissinfo.ch sprechen in der ganzen Schweiz noch etwa 60’000 Menschen Rätoromanisch, davon 35’000 als Hauptsprache. Das entspricht ungefähr 0,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Viel mehr Menschen verstehen jedoch Rätoromanisch. Swissinfo.ch beziffert die Zahl auf etwa 100’000 Menschen in der Schweiz.

Die Kritik kam an und der Bund hat gehandelt

Die Kritik scheint bei den Verantwortlichen angekommen zu sein. Am Dienstag wurde Rätoromanisch in der Instagram-Bio des Bundesratsprofil hinzugefügt. Auf seiner Website schreibt der Bund: «Die Inhalte auf @gov.ch werden konsequent in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch angeboten und punktuell in Rätoromanisch.» Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Urs Burderer, stellvertretender Leiter Sektion Kommunikation des Bundes: «Wir haben die Diskussion wahrgenommen und dementsprechend gehandelt. Rätoromanisch wurde nachgetragen.» Franziskus freut sich über die Entwicklung und bedankt sich auf Twitter. Jetzt fehle nur noch im Titel «Il Cussegl federal».