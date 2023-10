Nach Missbrauchsskandal: Kirchenaustritte 2023 dürften sämtliche Vorjahre in den Schatten stellen

Nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche dürfte die Zahl der Kirchenaustritte auch dieses Jahr wieder alle Rekorde brechen.

1 / 2 Viele Gläubige sind nach den Skandalen um die katholische Kirche enttäuscht. (Symbolbild) IMAGO/USA TODAY Network Dies führte kurzfristig zu vermehrten Kirchenaustritten, wie eine Umfrage zeigt. (Symbolbild) IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Im Herbst reihte sich im Umfeld der katholischen Kirche Skandal um Skandal.

Gläubige in der Schweiz sind von der katholischen Kirche enttäuscht, was sich in Kirchenaustritten manifestiert.

Diese haben die letzten Jahre ständig zugenommen, 2023 könnte ein Rekordjahr werden.

Im Umfeld der katholischen Kirche reihten sich diesen Herbst Skandal um Skandal: Nach der Veröffentlichung des Berichts der Universität Zürich zu Missbrauchsfällen erhob ein ehemaliger Pfarrer schwere Vorwürfe im gegen mehrere emeritierte und amtierende Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz und weitere Amtsträger.

Die Bischofskonferenz eröffnete eine Untersuchung. Kurz darauf wurde in einer SRF-Doku aufgedeckt, dass Schoggi-Zar Jürg Läderach, Kinder in seiner christlichen Privatschule in Kaltbrunn im Kanton St. Gallen mit Schlägen gezüchtigt hat.

Nach Missbrauchsstudie dreimal so viele Austritte

Nach der Veröffentlichung der Studie zu den Missbrauchsfällen sind die Austritte kurzfristig stark angestiegen. Dies zeigt eine Auswertung von SRF. So sind in Basel-Stadt innerhalb von zwei Wochen rund 140 Gläubige aus der katholischen Kirche ausgetreten. Normalerweise gebe es in dieser Zeit 50 Austritte.

Der Verein «Kirchenaustritt» soll SRF zudem bestätigt haben, dass es nach der Veröffentlichung der Studie im Vergleich zum Vorjahr zehn bis 15 Mal mehr Zugriffe auf die Webseite des Vereins gegeben habe. Laut Vereinsgründer die höchste Nachfrage seit Gründung des Vereins.

Bereits letztes Jahr haben 34’561 Menschen die katholische Kirche und 30’102 Menschen die reformierte Kirche verlassen und 2022 ist somit ein Rekordjahr, was Kirchenaustritte angeht, wie «SonntagsBlick» in Bezugnahme auf die neue Kirchenstatistik des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) in St. Gallen schreibt.

Austritte steigen auch bei reformierter Kirche

Davon seien aber auch die Reformierten betroffen. «Die Zahlen sind nicht schönzureden. Auch wir Reformierten haben es bis jetzt nicht geschafft, den Mitgliederschwund zu stoppen – trotz Gleichstellung, demokratischer Beteiligung und aufgeklärter Sexualmoral», sagt die Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Rita Famos, zu «SonntagsBlick».

Es ist anzunehmen, dass die Tendenz bei den Kirchenaustritten weiterhin steigt und auch dieses Jahr wieder Rekorde brechen wird.

