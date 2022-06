Zürcher Tanzakademie: Misshandlungsvorwürfe von Ex-Schülern – Leitung legt Ämter nieder

Zu den Misshandlungsvorwürfen rund um die Tanzakademie Zürich (TaZ) wurde vom Rektor der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) eine Untersuchung eingeleitet. Die Hochschule erhofft sich eine lückenlose Aufklärung bis Ende Jahr. Wie es nun in einer Mitteilung am Mittwoch heisst, stellt die Durchführung der Administrativuntersuchung für das TaZ-Leitungsteam, die TaZ-Angehörigen sowie für den laufenden Betrieb der Schule eine hohe Belastung und eine grosse Herausforderung dar. Um den laufenden Ausbildungsbetrieb nicht zu gefährden, hat sich das Leitungsteam einvernehmlich mit der Hochschulleitung auf eine vorübergehende Einstellung im Amt geeinigt.

«Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen. Wir möchten damit die Institution schützen und den Schülerinnen und Schülern ein Umfeld schaffen, in dem sie sich auf ihre Ausbildung an der TaZ konzentrieren können. Sobald die Ergebnisse aus der Untersuchung vorliegen, werden wir gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der ZHdK über die weiteren Schritte befinden», lassen sich Steffi Scherzer und Oliver Matz in der Mitteilung zitieren.