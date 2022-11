Japan : Nach Mord an Shinzo Abe – Regierungspartei will Mun-Sekte untersuchen

Anfangs Juli wurde der Ex-Regierungschef Shinzo Abe auf offener Strasse erschossen. Nach massiver Kritik will jetzt die taumelnde Regierungspartei gegen die mächtige Mun-Sekte vorgehen.

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida will die Praktiken der umstrittenen Mun-Sekte im Land untersuchen lassen. Kishida habe Kulturministerin Nagaoka Keiko mit der Untersuchung der auch als Vereinigungskirche bekannten Sekte auf der Grundlage des Gesetzes für religiöse Körperschaften beauftragt, berichtete der japanische Sender NHK am Montag.

Rekordtief bei Umfragewerten

Massive Kritik an den Beziehungen zahlreicher Politiker der regierenden Liberaldemokratischen Partei LDP zu der vom verstorbenen Koreaner San Myung Mun gegründeten Sekte hatte die Zustimmungswerte für Kishidas Kabinett stürzen lassen. So erhielt die Partei des aktuellen Ministerpräsidenten in einer Umfrage Ende September 42 Prozent Zustimmung – der schlechteste Wert seit Antritt des Amtes im Oktober 2021. Auch Rücktritte von Ministern und die Ankündigung eines 200-Milliarden-Dollar-Paketes, das die Wirtschaft stützen soll, haben bisher keine Wirkung gezeigt, wie «Swissinfo» schreibt.