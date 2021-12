Regierungskrise in Österreich : Nach Morddrohungen tritt nun auch der Finanzminister zurück

Ein weiterer Rücktritt an Österreichs Regierungsspitze zeichnet sich ab. Mit Gernot Blümel nimmt der als Kurz-Vertrauter geltende Finanzminister seinen Hut.

Es ist der dritte grosse politische Schritt in Österreich binnen eines Tages. Zuvor kündigte auch Kanzler Alexander Schallenberg am Donnerstagabend an, dass er sein Amt zur Verfügung stellen werde, sobald die Partei die entsprechenden Weichen gestellt habe. Der unter Korruptionsverdacht stehende Kurz war im Oktober als Regierungschef zurückgetreten und hatte am Donnerstagmorgen seinen Rückzug als Parteichef der konservativen ÖVP bekanntgegeben.