Südafrika : Nach mysteriösem Tod von 21 Teenagern nimmt Polizei 3 Personen fest

In einer Bar in Südafrika sind die Leichen von 21 Jugendlichen entdeckt worden. Der Besitzer der Bar muss nun vor Gericht erscheinen.

Ein verzweifelter Angehöriger an dem Ort, an dem sich das Drama abgespielt hatte.

In der informell betriebenen Enyobeni Tavern wurden am 26. Juni die Leichen von 17 jungen Menschen entdeckt. Vier weitere Jugendliche starben später im Spital.

Rund zweieinhalb Wochen nach dem mysteriösen Tod von 21 Jugendlichen in einer Bar in Südafrika sind drei Menschen festgenommen worden. Dem 52-jährigen Barbesitzer und zwei seiner Angestellten im Alter von 33 und 34 Jahren werde vorgeworfen, illegal Alkohol an Minderjährige verkauft zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.