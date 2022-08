Nach nächstem Desaster-Spiel gehen FCZ-Coach Foda langsam die Argumente aus

Der FC Zürich versinkt im Elend . Am späten Sonntagnachmittag gingen die Zürcher mit 2:4 im Klassiker gegen den FC Basel unter. Der Sieg von Rotblau war absolut verdient, das Team von Alex Frei führte die Zürcher regelrecht vor. Am Ende musste man gar sagen: Das Resultat täuschte über die schwache Leistung hinweg. Denn: Die Art und Weise, wie der Meister patzte, das war fatal.

Und das müssen die Zürcher wirklich. Denn: Der FCZ spielte über weite Strecken sehr schwach. Die Partie ging jedoch vor allem zwischen der 53. und 60. Minute verloren, als der Meister in sieben Minuten drei Gegentore kassierte. Kryeziu konnte so auch nicht erklären, weshalb derzeit beim FCZ nichts funktioniert.

Foda hat einen schlechten Punkteschnitt

Der neue Trainer hat es also – trotz der Quali für die Europa League – bisher nicht geschafft, die Zürcher zu einem Sieg in der Liga zu führen. Sein Punkteschnitt in der Liga ist katastrophal, nach sechs Spielen (zwei Remis und vier Pleiten) beträgt dieser 0,33 Punkte. Schaut man sich den Schnitt über alle Wettbewerbe hinweg an, ist er zwar ein wenig besser – schlecht ist er aber noch immer (13 Spiele, Durchschnitt von 1,38 Punkten).