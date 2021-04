Gerardo Seoane : Nach Nagelsmann-Beben – YB-Trainer jetzt bei drei Clubs auf dem Zettel

Verrückt: Die sieben bestplatzierten Clubs der Bundesliga haben in der nächsten Saison alle einen neuen Trainer. YB-Coach Seoane soll bei drei offenen Stellen ein Kandidat sein.

Der US-Amerikaner Jesse Marsch gilt als heissester Kandidat bei RB Leipzig für die Nachfolge von Nagelsmann. Er war bereits Co-Trainer in Leipzig, Coach der New York Red Bulls und aktuell Trainer von Red Bull Salzburg.

Dank eines Ablöse-Weltrekords erfüllt sich der aktuelle Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann den «Lebenstraum» vom FC Bayern München. Nagelsmann unterschreibt beim Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026, was einen grossen Vertrauensvorschuss für den erst 33-jährigen und bislang titellosen Coach bedeutet. «Das Gesamtpaket ist einfach ein besonderes. Für keinen anderen Verein hätte ich das gemacht», sagte Nagelsmann am Dienstag zum vorzeitigen RB-Ende – und gab sich, angesprochen auf die Millionenzahlung im zweistelligen Millionen-Bereich, cool: «Diese Summe habe schliesslich nicht ich hingeschrieben und gesagt: Ich bin genau das wert und wenn ihr mich haben wollt, müsst ihr genau das bezahlen. Das sind Clubthemen», so Nagelsmann.

Wie Nagelsmann nannte auch RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff keine konkrete Zahl in der Pressekonferenz. «Wir kommentieren das nicht. In dem Fall ist es mir natürlich wichtig, dass es sich um eine extremst hohe Ablösesumme gehandelt hat», sagte Mintzlaff. Im Raum steht eine Summe von 25 bis 30 Millionen Euro. Dies bestätigt der RB-Chef wenig später auch indirekt bei einer weiteren Frage eines Journalisten: «Für 23 Millionen hätten wir Julian nicht gehen lassen.»

YB-Trainer bei drei Bundesliga-Clubs auf dem Zettel

Wer bei RB Leipzig nun Trainer wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber: Das Trainer-Karussell in der Bundesliga dreht mit der weiteren freien Stelle noch verrückter. Mit dem Nagelsmann-Deal haben nun die sieben bestplatzierten Teams der Bundesliga einen neuen Trainer in der kommenden Saison. Neben Leipzig ist die Eintracht Frankfurt weiter auf der Suche nach einem Trainer und beim VfL Wolfsburg, wo mit Admir Mehmedi, Kevin Mbabu und Renato Steffen drei Nati-Stars spielen, könnte die Trainerstelle trotz der erfolgreichen Saison ebenfalls frei werden. Auch Bayer Leverkusen ist auf Trainersuche für die kommende Saison.

Glaubt man den Medienberichten in Deutschland, hat das wilde Trainer-Karussell schon längst den Schweizer Meister involviert. YB-Trainer Gerardo Seoane soll sowohl bei der Eintracht, bei Bayer Leverkusen wie auch beim VfL Wolfsburg als Kandidat auf dem Zettel stehen. Kein Wunder nach drei Schweizer Meistertiteln und einer überragenden Leistung in der Europa League gegen Leverkusen in dieser Saison. Seoane selbst gab nach dem Gewinn der Meisterschaft kein klares Bekenntnis ab: «Wie die Zukunft aussieht, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Vielleicht gibt es Anfragen, vielleicht auch nicht. Das kann ich nicht beurteilen.»