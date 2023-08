Wetter Schweiz: August startet mit Regen, Kälte und viel Wind

Kalt und windig: So sieht das gar nicht so sommerliche Wetter am Freitag aus.

Am 1. August hätte das Wetter nicht schlechter sein können: Vielerorts regnete es, die Sonne schaffte es erst am Abend – wenn überhaupt – durch die dichte Wolkendecke. Und auch die Aussichten für kommende Woche sehen alles andere als sommerlich aus. Auch wenn es am Mittwoch stellenweise mit bis zu 28 Grad nochmal relativ warm werden kann, heisst das nicht, dass der Sommer wirklich zurück ist, im Gegenteil.

Temperaturen sinken stark ab

Denn ab Donnerstag sinken die Temperaturen laut MeteoSchweiz sukzessive – wärmer als 23 Grad wird es in vielen Teilen der Schweiz nicht. Zudem kommen, zumindest am Vormittag, noch weitere Wolken und Regenschauer hinzu.

Erst im Laufe des Vormittags kommt zeitweise die Sonne raus, am Nordrand und in den zentralen und östlichen Alpen sind weitere Schauer dagegen nicht ausgeschlossen. Spätestens zum Abend hin ist der Himmel überall wieder wolkenverhangen, neuer Regen und auch Gewitter sind möglich.

Der Negativtrend setzt sich auch am Freitag fort, es wird sogar noch unangenehmer: Es regnet weiter, teils auch richtig kräftig. Der Samstag zeigt sich zwar schon etwas freundlicher, denn zumindest im Flachland zeigt sich ab und an die Sonne. Nur im Osten und in den Bergen sind noch einzelne Schauer möglich, zum Abend hin wird es aber überall freundlicher. Dennoch: Badi-Wetter ist das noch lange nicht, denn es wird kaum wärmer als 20 Grad. Am Sonntag warten dann schon die nächsten Regenschauer auf uns, der Wind frischt auf und mehr als 18 Grad sind nicht drin.