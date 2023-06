Mückenplage: Bei diesem Wetter droht sie jetzt

Asiatische Hornisse auf dem Vormarsch

Die Asiatische Hornisse verbreitet sich in der Schweiz. Erstmals wurde sie 2017 gesichtet, mittlerweile wurde sie bereits an 24 Standorten in acht Kantonen entdeckt, wie der Bienengesundheitsdienst des Bundes am Mittwoch mitteilte. Asiatische Hornissen jagen zur Ernährung ihrer Larven Insekten, insbesondere Wild- und Honigbienen. Gegen Ende Sommer, wenn das Nahrungsangebot in der Natur zurückgeht, greifen sie vermehrt Bienenvölker an. Dem Menschen gegenüber verhält sie sich hingegen grundsätzlich sanftmütig und nicht aggressiv.