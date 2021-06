Erst Kritik, dann Begeisterung - Nach Nati-Coup feierten auch SVP-Politiker die «Secondo-Mannschaft»

Kritik an Einsatz bei Hymne

Auch in seinem Video-Format Weltwoche Daily liess Köppel nach der Niederlage gegen Italien vom 16. Juni an der Nati kein gutes Wort. Wenn man an einem EM-Tournier Coiffeure einfliegen lasse, wenn sich der Captain die Haare plötzlich kanariengelb färben lasse, stimme etwas bei der Motivation nicht. Zum Einsatz bei der Hymne meinte er: «Die nationale Begeisterung drückt sich nun einmal in den Dezibelgraden aus, mit der man eine Nationalhymne singt.»