Der Sturz eines fünfjährigen Mädchens nach dem Zusammenstoss mit einem Velofahrer nimmt in Belgien immer grössere Dimensionen an: Der 61-jährige Velofahrer muss sich im Februar dafür vor einem Strafgericht in Verviers verantworten. Der Vorwurf: Körperverletzung an einer Minderjährigen. Ihm droht eine einjährige Haftstrafe.