NHL: Nach Nino Niederreiter hat auch Timo Meier einen neuen Verein gefunden

Bei Captain Nico Hischier : Nach Nino Niederreiter hat auch Timo Meier einen neuen NHL-Verein

Nun wechselte Meier also kurz vor der Trade-Deadline am 3. März den Club und spielt neu für die New Jersey Devils. Dies vermelden diverse us-amerikanische Medien am späten Sonntagabend. Wer für Meier zu den Sharks wechselt, ist noch nicht kommuniziert worden.

Spielt neu unter Captain Hischier

Meier steuert in der aktuellen Saison auf seine punktereichste Saison zu. Nachdem der Nati-Stürmer in der letzten Spielzeit 76 Scorerpunkte in der Regular Season einfuhr – sein persönlicher Rekord in der besten Eishockey-Liga der Welt –, steht er nun nach 57 Partien bereits bei 52 Zählern. In der NHL-Scorerliste steht Meier damit an 53. Stelle. Schweizer liegen mit seinem zukünftigen Captain Nico Hischier (55 Punkte, Rang 41) und Kevin Fiala von den Los Angeles Kings (66 Punkte, Rang 22) nur zwei noch weiter vorne. Mit 31 Treffern steht Meier bei den Torschützen sogar an 14. Stelle