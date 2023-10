Nach Nordkorea geflohen: US-Soldat wegen Fahnenflucht und Kinderpornographie angeklagt

King werden Fahnenflucht und der Besitz sexueller Bilder eines Kindes vorgeworfen: Passanten in Seoul verfolgen die News am TV. (Archivbild)

Ist nun in den USA angeklagt worden: Der nach Nordkorea geflohene US-Soldat Travis King.

Nach seiner Ausweisung ist er nun in den USA angeklagt worden.

Nach seiner Ausweisung aus Nordkorea ist der Mitte Juli dorthin geflohene US-Soldat Travis King in den Vereinigten Staaten vom Militär inhaftiert worden. Er sei angeklagt, unter anderem wegen Fahnenflucht und des Besitzes sexueller Bilder eines Kindes, wie die Nachrichtenagentur AP am Donnerstagabend aus gut unterrichteten Quellen erfuhr.

Die insgesamt acht Anklagepunkte gegen King sind in einem Dokument aufgeführt, das die AP einsehen konnte. Kings Mutter Claudine Gates forderte in einer Erklärung, dass für ihren Sohn «die Unschuldsvermutung» gelten solle. «Eine Mutter kennt ihren Sohn, und ich glaube, dass meinem Sohn etwas zugestossen ist, während er im Einsatz war», so Gates.