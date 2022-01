Vierter Berner Abgang : Ausverkauf beim Meister – nach Nsame verlässt auch Martins YB per sofort

Schweizer Meister YB muss einen weiteren Abgang verzeichnen. Am selben Tag wie Stürmer Jean-Pierre Nsame verlässt auch Christopfer Martins die Berner.

Auch Michel Aebischer (Bologna) hat YB in diesem Winter bereits verlassen.

Es ist nach Silvan Hefti, Michel Aebsicher und Jean-Pierre Nsame bereits der vierte namhafte Berner Abgang in diesem Winter.

Nur wenige Stunden nach dem Abgang von Jean-Pierre Nsame gibt YB den nächsten gewichtigen Abgang bekannt. Auch Christopher Martins verlässt die Berner und wechselt nach Russland zu Spartak Moskau. Zunächst wird der Luxemburger bis Sommer ausgeliehen, anschliessen greift eine Kaufpflicht. Der Vertrag bei den Russen soll bis Sommer 2027 laufen. Laut russischen Medienberichten dürfte YB beim Transfer so richtige abkassieren – eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Franken steht im Raum.

Ebenfalls weg ist seit Montag Jean-Pierre Nsame, der leihweise bis zum Saisonende in die italienische Serie A zu Venezia wechselt. «Nach dieser Spielzeit wird die Situation neu beurteilt, wobei zum jetzigen Zeitpunkt sowohl die Rückkehr nach Bern als auch eine definitive Übernahme von Venezia in Frage kommen», schreiben die Berner in einer Mitteilung. Gleichzeitig verlängert der Kameruner seinen Vertrag bei YB bis Sommer 2024.