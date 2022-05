Nach nur einer Saison : Neuer Trainer für Akanji und Kobel – Dortmund trennt sich von Marco Rose

Bundesliga-Club Borussia Dortmund hat sich von Trainer Marco Rose getrennt. Dies sei das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse, teilte der BVB am Freitag mit.

Rose führte die Borussia in der Bundesliga auf Platz zwei, scheiterte in der Champions League und im Pokal früh.

Dies gab der Bundesligist am Freitagmittag bekannt.

Gregor Kobel und Manuel Akanji bekommen einen neuen Trainer. Denn: Wie der Bundesligist Borussia Dortmund am Freitag mitteilte, hat man sich von Trainer Marco Rose getrennt. Dies sei das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse, so der BVB in einer Mitteilung.