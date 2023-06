Amira und Oliver Pocher ärgern sich über Ehe-Tipps

In der neuen Episode ihres Podcasts «Die Pochers!» sprechen Oliver und Amira Pocher erneut ihre Ehekrise an – und die Auswirkungen ihrer Offenbarung.

Darum gehts Im gemeinsamen Podcast «Die Pochers» nehmen Oliver und Amira kein Blatt vor den Mund.

Jetzt haben sie sich darin ein weiteres Mal zu ihrer Ehekrise geäussert.

Amira offenbart, dass sie ungefragt Dickpics zugeschickt bekommen hat und sie als Paar übergriffig Tipps erhalten, um die Beziehung zu retten.

Die letzte Folge ihres Podcasts «Die Pochers!» hat für allerhand Schlagzeilen gesorgt. Nach Gerüchten über eine angebliche Ehekrise hatten Oliver Pocher (45) und seine Ehefrau Amira Pocher (30) bestätigt, dass es derzeit «schwierig» bei ihnen sei. Über die unangenehmen Auswirkungen der Episode spricht das Paar in der neusten Folge.

Amira habe in der vergangenen Woche bei Instagram von «irgendeinem Spinner» ungefragt ihr erstes Dickpic bekommen. «Ich hab mein Handy fast fallen lassen. Es war wirklich widerlich. Es war wirklich ekelhaft», erzählt sie. «Ich meine, da kommt eine Schlagzeile: ‹Krise›. Noch nicht einmal ‹Trennung›. Und das reicht schon, dass sich Menschen, oder halt Männer, aufgefordert fühlen: ‹Weisste was, ich nutze jetzt meine Chance [...] und schicke ihr ein schönes Dickpic von mir.›» Sie fragt sich, was sich solche Männer wohl dabei denken.

Die Pochers erhalten übergriffige Ratschläge

Daneben gab es offenbar viele weitere, unangebrachte Nachrichten. «Das ist doch nur eine PR-Nummer von uns», habe sie etwa im Netz gelesen. Andere Nachrichten reichten von «Mein Mann und ich raufen uns auch seit 30 Jahren zusammen» bis «Jetzt hast du was du willst, jetzt verpisst du dich». Derartiges verletze die Moderatorin, sie habe aber auch damit gerechnet: «Ich wusste ganz genau, dass es diese Stimmen geben wird, die dann sagen: ‹Ja, jetzt hat sie irgendwie einen Status und jetzt braucht sie den Olli nicht mehr.› Also unglaublich, wirklich unglaublich.» Am liebsten würde sie solchen Menschen «einfach nur eine pfeffern».

Amira finde es schwierig, wenn Leute nur anhand eines wöchentlichen Podcasts beurteilen möchten, wie eine Beziehung wohl laufe. Sie bekomme auch viele «ungefragte Beziehungstipps» seit der vergangenen Woche, was sie «wirklich herrlich» finde.

«Jeder und jedes Paar da draussen hat auch irgendwelche Sachen, wo du sagst: ‹Ja gut, das ist hier schon ein bisschen nervig.› Oder wo man sich irgendwie über irgendetwas auseinandersetzt», meint Oliver Pocher. «Das gehört ja eindeutig mit dazu. Das macht ja auch diesen Podcast unter anderem aus, dass wir nicht immer derselben Meinung sind [...] oder dieselben Ansichten haben. Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu. Und dann ist es halt interessant, was draus wird.»

Amira und Oliver Pocher wollen an ihrer Beziehung arbeiten

Jetzt wollten sie «vor der eigenen Haustür» kehren, hiess es in der vorangegangen Folge. Die beiden könnten und wollten ihre Probleme nicht verstecken. «Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen», betonte Oliver Pocher. «Es ist halt im Moment schwierig», ergänzte seine Frau. «Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es.»

«Beziehung ist halt nicht immer nur gute Laune», hatte Oliver erklärt und Amira meinte: «Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und den Podcast wird es hoffentlich trotzdem immer geben. Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers.»

