One Love-Bändeli-Gate: Grüne wollen Fifa Steuerprivilegien streichen

Die Fifa verbot den Mannschaften an der Fussball-WM, mit einem regenbogenfarbigen «One Love»-Armbändeli aufzulaufen.

Die Grünen haben keine Freude an der Fifa. «Dass die Fifa mit der WM-Vergabe an Katar einen für die Menschenrechte katastrophalen Entscheid getroffen hatte, ist bekannt», schreibt Fraktionspräsidentin Aline Trede in einer Medienmitteilung. Das Verbot der «One Love»-Armbinde durch die Fifa bringe das Fass nun aber definitiv zum Überlaufen. «Die Fifa kuscht ein weiteres Mal vor den katarischen Scheichen und unterbindet selbst das kleinste Zeichen der Solidarität mit der LGBTIQ-Community», schreibt Trede.