Zweite Champions-League-Auslosung - Nach Panne im ersten Versuch – PSG und Real im direkten Duell

Mit ein paar Minuten Verspätung geht es los in Nyon. Hoffen wir auf eine reibungslose zweite Auslosung. Uefas Wettbewerbs-Chef Giorgio Marchetti beginnt mit einer Erklärung: «In Folge eines technischen Fehlers der Software, der die Funktionäre darüber informiert, welche Teams potenziell gegeneinander spielen könnten, kam es zu einem materiellen Fehler.» Der Italiener kündigt weiter an, von nun an würden alle möglichen Paarungen zunächst manuell validiert. Auf gehts. Zunächst mit den Gruppensiegern.