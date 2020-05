Aussenbereich verkleinert

Nach Party-Eklat bestraft Stadt Lokale in der Basler Partymeile

Nach dem Skandal-Wochenende in der Partymeile greift die Basler Regierung jetzt durch und bindet das Nachtleben in der Steinenvorstadt zurück. Bessert sich die Lage nicht, droht Bars Betriebsschluss um 22 Uhr.

In der Steinenvorstadt in Basel waren am Samstagabend, 16. Mai, zahlreiche Menschen unterwegs – von Social Distancing ist nur wenig zu sehen.

Nachdem Skandal-Wochenende in der Basler Partymeile Steinenvorstadt hat die Basler Regierung am Mittwoch Massnahmen getroffen, damit sich Szenen wie vergangenes Wochenende nicht mehr wiederholen. Die Bilder von Nachtschwärmern die jede Abstandsregeln ignorierten und überfüllten Aussenbereichen von Bars machten schweizweit Schlagzeilen.

Jetzt greift die Basler Regierung in der Partymeile durch. Die kürzlich zugestandene Erweiterung ihrer Boulevardflächen wurde in einem ersten Schritt zurückgezogen. Dies ist Teil eines eines dreistufigen Massnahmeplans, den der Regierungsrat am Mittwoch verabschiedet hat. Die Erweiterung des Boulevardbereichs hatte die Regierung Gastronomen erst kürzlich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zugestanden.

Als nächstes droht Polizeistunde um 22 Uhr

Sollte diese Massnahme nicht die erwünschte Wirkung zeitigen am Wochenende, droht den Wirten in der Steinenvorstadt bereits der nächste Hammer. Zapfenstreich um 22 Uhr. Und falls auch die verfrühte Polizeistunde nicht greifen sollte, könnten sogar die gesamten Boulevardflächen aufgehoben werden. Mindestens dort, wo das notwendig sei, wie aus der Regierungsmitteilung hervorgeht.

Mit diesem Massnahmeplan zeigt die Basler Regierung, dass sie eine krasse Missachtung der Abstandsregeln nicht weiter dulden wird. Der dreistufige Massnahmeplan für die Steinenvorstadt ist auch ein Warnsignal an das gesamte Basler Nachtleben. Im Bedarfsfall könne dieser auch an anderen Orten in der Stadt angewendet werden, heisst es in der Mitteilung.