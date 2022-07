Basel: Blache musste weg – bringt ein Securitas Ruhe am Party-Brunnen?

Auf Instagram dokumentiert Anwohnerin Isabelle Guggenheim seit Wochen die nächtlichen Brunnen-Partys, die sie und ihre Nachbarschaft um den Schlaf bringen. Privat

Darum gehts

Der Leidensweg der Anwohnerschaft des Schöneck-Brunnens in der St.-Alban-Vorstadt in Basel war lange. Irgendwann fing Anwohnerin Isabelle Guggenheim an, die nächtlichen Lärmeskapaden durch johlende Gruppen, die im Brunnen planschten, auf Instagram zu dokumentieren. Ihr Account zeigt: Der Brunnen bereitet der Nachbarschaft längst nicht nur am Wochenende schlaflose Nächte. Ende Juni zogen die Leidgeplagten die Reissleine und sperrten das Badebecken nachts mit einer eigens dafür zugeschnittenen Folie mit eindeutigen Piktogrammen.

Die kreative Massnahme war wirkungsvoll, aber illegal. Und sie zwang die Stadt zu handeln. Anwohnerschaft, Kanton und die Industriellen Werke, die für den Brunnen-Unterhalt zuständig sind, kamen an einen Tisch. Das Ergebnis: Die Plane sei weg, dafür patrouilliere seit vergangenem Wochenende nachts ein Securitas in der St.-Alban-Vorstadt und setze nötigenfalls die Einhaltung der Nachtruhe durch, wie Telebasel am Donnerstag berichtete. Diese schaue an mehreren Tagen pro Woche nach dem Rechten. Aus taktischen Gründen kommunizieren die Behörden aber nicht, wann.

«Wir haben gemeinsam mit den Anwohnenden und dem Kanton eine Lösung gesucht», erklärt IWB-Sprecher Erik Rummer. Wie zu vernehmen ist, dient der Wachdienst auch der Baustellensicherung, die Kanton und IWB möglicherweise einen passenden Vorwand gab, sich die Kosten dafür zu teilen. Rummer differenziert den Zweck des Securitas auf Nachfrage nicht weiter und sagt nur: «Er hilft auch bei der Durchsetzung der Nachtruhe.»

Guggenheim ist mit dem Ergebnis zufrieden. Die Baustelle bleibt voraussichtlich noch bis zum Sommer 2025 bestehen. Auf absehbare Zeit dürfte am Schöneck-Brunnen in der warmen Jahreszeit also für Ruhe gesorgt sein.

1 / 6 Stoppt die Blache den nächtlichen Partylärm? Nach vielen schlaflosen Nächten haben Anwohnende des Schöneck-Brunnens in der St.-Alban-Vorstadt selbst Massnahmen getroffen. Privat Nachts bedecken sie den Brunnen mit der Folie, die am frühen Morgen wieder entfernt wird. Die Zeichen sind unmissverständlich: Man will hier nach 24 Uhr keinen Badelärm mehr. Privat Auf Instagram werden auf dem Kanal «Dalbe Basel» seit Wochen die nächtlichen Eskapaden dokumentiert. Instagram