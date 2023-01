«Nehme es mit Schmunzeln» : Nach Perioden-Blamage – jetzt erklärt sich der ORF-Kommentator

Nach ihrem Rekordsieg am Kronplatz sprach Mikaela Shiffrin offen über ihre derzeit «ungünstige Phase im Monatszyklus», also die Periode. Der ORF-Reporter versuchte, das Interview simultan zu übersetzen – was schiefging. Dieser sprach nämlich statt vom Monatszyklus (monthly cycle) von einem Radtraining (cycling): «Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich immer mache jeden Monat. Ich bin einfach zu müde.»