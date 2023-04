Konferenz: Nach Pokal-Aus – Sommers Bayern sind gegen Freiburg auf Wiedergutmachung aus

Das Team von Nati-Goalie Gregor Kobel holte seit der WM zehn Punkte auf die Bayern auf, doch in den letzten Wochen schwächelte der BVB ein wenig. Nur ein Sieg schaute in den letzten fünf Partien raus, zuletzt scheiterte man im DFB-Pokal an RB Leipzig. In der Liga ging man im Klassiker gegen die Bayern in München unter.