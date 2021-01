Bundesliga : Nach Pokal-Schock – Lewa und Müller führen Bayern zum Sieg gegen Freiburg

Der FC Bayern hat sich nach zwei Pleiten mit starker Mentalität zurückgemeldet. Anfälligkeiten aber bleiben.

Weltfussballer Lewa brachte die Bayern in der 7. Minute in Führung.

Robert Lewandowski und Thomas Müller haben den FC Bayern München nach dem Pokal-Schock zur Hinrunden-Meisterschaft der Fussball-Bundesliga geführt. Beim 2:1 (1:0) am Sonntag gegen den SC Freiburg brachten Weltfussballer Lewandowski (7. Minute) und Vorlagenkönig Thomas Müller (74.) die Münchner nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Pleiten wieder in die Spur. Zwischendurch hatte Super-Joker Nils Petersen die Bayern mit dem Ausgleich bei seiner ersten Ballberührung in der 62. Minute geärgert. In der Nachspielzeit hatte der Rekordmeister Glück bei einem Lattentreffer von Petersen.