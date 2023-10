Bill Kaulitz spricht Klartext über Wiesn-Knutscherei

Am Oktoberfest knutschte Bill Kaulitz mit Männermodel Marc Eggers rum.

Bill und Tom Kaulitz (34) haben nach ihrem ersten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest Bilanz gezogen. «Wiesn, wir kommen wieder», waren sich die Zwillingsbrüder in ihrer Podcast-Folge von «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» nach dem Oktoberfest einig. Für Schlagzeilen sorgte allerdings eine besondere Szene: Bills Turtelei mit dem Männermodel Marc Eggers (36). Gleichzeitig wurden Stimmen laut, die dem Tokio-Hotel Frontmann vorwarfen, den Flirt als PR-Masche absichtlich inszeniert zu haben. Dazu nimmt der Musiker nun erstmals Stellung.

In der neuesten Podcast-Folge sagt er gegenüber seinem Bruder: «Das finde ich fast beleidigend, dass Leute denken, dass ich irgendwas für eine PR-Masche mache würde.» Die Vorwürfe kann er nicht verstehen und führt entsprechend aus: «Verkauft mir das eine CD? Verkauft mir das meinen Podcast? Das bringt mir doch gar nichts.» Weiter fragt er rhetorisch: «Was glaubt ihr, wie viele Gedanken sich Leute machen? Heute machen wir das und das, damit die Leute darüber schreiben. Das ist noch nie passiert und das existiert auch nicht.» Für ihn ist klar: Er habe so etwas noch nie für Promo gemacht und das würde sich in Zukunft auch nicht ändern.