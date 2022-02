Britische Royals : Nach Prinz Charles auch Camilla mit Coronavirus infiziert

Die britische Herzogin Camilla ist vier Tage nach ihrem Mann Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befindet sich in Selbstisolation.

Camilla befinde sich in Selbstisolation, teilte ihr Büro Clarence House am Montag mit

Nach Prinz Charles hat sich auch seine Frau Camilla mit dem Coronavirus infiziert. «Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall, wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich in Selbstisolation», teilte ihre Londoner Residenz Clarence House am Montag mit. Charles ist bereits seit einem positiven Corona-Test am Donnerstag in Isolation.