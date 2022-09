Katar 2022 : Nach Protesten – Frauenrechtlerinnen fordern WM-Ausschluss des Iran

Das schreibt die Organisation in einem offenen Brief an die Fifa.

Nun hat die iranische Frauenrechtsbewegung «Open Stadiums» mit einem öffentlichen Brief die Fifa aufgefordert, den Iran von der WM 2022 auszuschliessen. «Open Stadiums» fordert seit Jahren den freien Zugang für Frauen zu Fussballstadien. Im Brief an den Fifa-Boss Gianni Infantino heisst es: «Warum sollte die Fifa dem iranischen Staat und seinen Vertretern eine weltweite Bühne geben?»

Weiter prangert die Frauenrechtsbewegung die Zustände im Iran an. «Dieser Staat lehnt es nicht nur ab, Grundrechte und Menschenwürde zu respektieren. Er foltert und tötet sein eigenes Volk. Wo sind die Grundsätze der Fifa-Statuten in dieser Hinsicht? Wir fordern die Fifa auf, den Iran unverzüglich von der WM 2022 in Katar auszuschliessen.» Von der Fifa gibt es bislang noch keine Reaktion auf den Brief.