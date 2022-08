Zurück auf Erfolgsspur: Nach Prozessgewinn – Johnny Depp zieht Millionen-Deal an Land

Hat wieder allen Grund zum Lachen: Johnny Depp zieht nach dem Prozessgewinn einen Millionen-Deal an Land.

Nach den Vorwürfen seiner Ex-Frau Amber Heard verlor Johnny Depp praktisch all seine Werbe-Deals.

Johnny Depp is back! Nachdem der 59-Jährige den Verleumdungsprozess gegen seine Ex Amber Heard (36) gewonnen hat, scheint er wieder dick im Geschäft zu sein. Der Schauspieler hat einen Millionen-Deal mit der französischen Luxusmarke Dior an Land gezogen. Depp ist das Gesicht des neuen Dior-Duftes «Sauvage».