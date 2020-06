St. Gallen

Nach Prügelattacken nimmt die Polizei sechs Jugendliche fest

In der Stadt St. Gallen wurden Mitte Juni zwei Männer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt – eine Person liegt noch immer im Spital. Nun wurden sechs verdächtige Jugendliche in verschiedenen Kantonen festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag (21.06.2020) wurde ein 18-Jähriger in St. Gallen von Unbekannten angegriffen.

Am letzten Wochenende, in der Nacht auf Sonntag (21.06.2020), wurden in St. Gallen zwei Männer von mehreren Personen attackiert und lebensbedrohlich verletzt. An der Davidstrasse haben die vorerst Unbekannten einen 18-Jährigen angesprochen und Bargeld gefordert. Danach haben sie den Jugendlichen ausgeraubt und ihm Schnittwunden am Hals zugefügt. Er musste im Spital genäht werden.