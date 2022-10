Zürich: Nach Pyro-Attacke im Letzigrund – Polizei identifiziert 18 Verdächtige

Das Fussballderby im Zürcher Letzigrund war schon vorbei, als eine Gruppe von vermummten FCZ-Fans auf den GC-Sektor zulief und brennende Fackeln in die Kurve warf. Die GC-Fans reagierten auf den Platzsturm und warfen entsprechend Pyros auf die Tartanbahn zurück. Eine Eskalation konnte durch ein Eingreifen von Sicherheitskräften verhindert werden.

14 FCZ- und vier GC-Fans beteiligt

Wie die Stadtpolizei nun am Montag in einer Mitteilung bekannt gibt, sind die polizeilichen Ermittlungen zu den Fackelwürfen abgeschlossen. Insgesamt konnten 18 Personen identifiziert werden, die sich am Platzsturm beteiligt hatten. Es handelt sich demnach um 14 FCZ-Anhänger und vier GC-Fans. Im Zuge der Ermittlungen seien vier Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt worden.