FC St. Gallen: Behörden drohen mit Massnahmen

Wenn der FC St. Gallen und der FC Luzern aufeinandertreffen, fliegen zwischen den Fans meist die Fetzen . Ende Mai randalierten FCSG-Anhänger nach einem Super-League-Spiel in der Stadt Luzern. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Fans des FC Luzerns sowie der Polizei. Vier Personen wurden dabei verletzt. Daraufhin wurde der Gästesektor beider Mannschaften bei den Spielen gesperrt.

Trotz dieser Sperre reiste am Sonntag eine Gruppe FC-Luzern-Anhänger nach St. Gallen. Die Fans kauften Tickets ausserhalb des Gästesektors und sassen so direkt neben FC-St.-Gallen-Fans. Dort zündeten sie auch Pyrotechnik. «Die Massnahme, Gästesektoren zu sperren, hat sich nicht bewährt», sagt Sonja Lüthi, St. Galler Stadträtin (GLP), auf Anfrage von 20 Minuten. Die Präsenz der Stadtpolizei sei am Sonntag jedoch ausreichend gewesen. «Die Sicherheit ausserhalb des Stadions war gewährleistend», sagt Lüthi weiter.