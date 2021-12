Zürich – Nach Pyro-Attacke im Letzigrund – Polizei nimmt zwei Männer fest

Nach dem Pyro-Angriff der FCZ-Fans gegen die GC-Kurve im Oktober hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 21 und 24 Jahren. Einer der beiden zeigte sich geständig. Beide befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuss.

Bei den im Raum stehenden Delikten handelt es sich unter anderem um versuchte schwere Körperverletzung, Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz, Hausfriedensbruch sowie Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ausschreitungen nach Derby

Nach dem Fussballderby am 23. Oktober zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Zürich begaben sich mehrere Dutzend vermummte Anhänger des FCZ auf die Tartanbahn vor den Sektor der GC-Fans und warfen mehrere brennende Fackeln in Richtung der GC-Fans. Von dort wurden danach ebenfalls Fackeln in Richtung Tartanbahn geworfen.