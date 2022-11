Walzenhausen AR: Nach Rassismuseklat wegen Blackfacing – Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren

Schwarzangemalter Jodler tritt mit Trommel und Bastrock auf

«Wir meinten es in einem positiven Sinn»

Markus Nef, der Präsident des Jodlerklubs, sagte, er befasse sich nicht mit so «Zeugs». «Es geht nicht darum, wie wir schwarze Menschen wahrnehmen. In einem Theater muss man ja etwas darstellen. Wir nehmen hier niemanden wahr oder diskriminieren oder stellen ihn schlecht dar. Wir meinten es in einem positiven Sinn. Wir starten mit einem Appenzeller Lied, dann kommt eine andere Kultur auf die Bühne und wir machen Musik zusammen. Um das geht es in dieser Vorführung.»