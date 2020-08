Berner Polizei fahndet Nach Raub stieg Täter unbehelligt mit Trotti ins Bähnli

Ende Juli wurde die Coop-Filiale im Bahnhof Worblaufen überfallen. Weil der Täter noch immer nicht gefasst werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Fahndungsfotos.

Der Mann, der die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und im Anschluss an den Raub mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet war, ist nach wie vor unbekannt – dies trotz ziemlich scharfer Fotos.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall, der am Sonntag, 26. Juli 2020, kurz nach 13.40 Uhr, auf die Coop-Filiale an der Alten Tiefenaustrasse in Worblaufen verübt worden war, dauern an.

Die Kantonspolizei Bern veröffentlicht am Donnerstagmorgen Fahndungsfotos, die eine Überwachungskamera in einem RBS-Zug aufgenommen hatte. Die Bilder zeigen, wie ein Mann mit seinem Trottinett und aufgesetzten Kopfhörern ins Bähnli einsteigt. Keiner der anwesenden Passagiere hatte sich da wohl gedacht, dass der Mann kurz zuvor mit einer Faustfeuerwaffe eine Coop-Filiale im Bahnhof Worblaufen überfallen hatte.

Doch gemäss der Polizei soll der Mann am Sonntag, 26. Juli 2020, kurz nach 13.40 Uhr, im Coop an der Alten Tiefenaustrasse in Worblaufen einen Raubüberfall begangen haben. «Der Mann, der die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und im Anschluss an den Raub mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet war, ist nach wie vor unbekannt», teilt die Polizei nun mit.