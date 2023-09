Bayern München spielt gegen Leverkusen Remis – das sagt Xhaka

Xhaka sprach nach der Partie mit 20 Minuten. 20 Minuten

Darum gehts Granit Xhaka und Bayer Leverkusen trafen am Freitagabend im Topspiel auf Bayern München.

Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit zwei Toren auf beiden Seiten.

Nach dem Spiel schwärmen die Clubverantwortlichen von dem Nati-Captain.

«Ich bin schon fast bisschen enttäuscht», sagt Granit Xhaka zu 20 Minuten nach dem Unentschieden mit seinen Leverkusener gegen Bayern München. Man habe in der zweiten Halbzeit klar die besseren Chancen gehabt, sei zweimal von einem Rückstand zurückgekommen und habe Charakter gezeigt. «Es ist doch Bayern München, daher kann ich nicht sagen, ein Punkt sei zu wenig. Aber dieser war ganz sicher verdient», so der Nati-Captain.

Es sind die neuen Ansprüche, die in Leverkusen wachsen, seit der 30-jährige Schweizer als Leader von Arsenal zurück nach Deutschland gewechselt ist. Ist Bayer Leverkusen, aktuell Tabellenführer, nun gar Bayernjäger Nummer eins? «Es ist erst der vierte Spieltag und es wird bereits viel geredet sowie geschrieben.» Aber das Team müsse am Boden bleiben und weiter sehr hart arbeiten. «Es sind noch ein paar Spieltage vor uns. Wir müssen an uns glauben und dann sehen wir, wo wir am Schluss stehen», so Xhaka.

«Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns»

Trotz herausragenden Statistiken und einer starken Leistung in der Münchner Allianz Arena, zeigt sich Granit Xhaka auch selbstkritisch. Beim ersten Gegentor entwischt ihm Bayerns 100-Millionen-Mann Harry Kane im Rücken. «Es passieren gleich mehrere Fehler bei diesem Eckball, einer davon auch von mir. Es ist schade, aber so ist Fussball.» Das frühe Gegentor in der 6. Minute sei aber auch ein Weckruf gewesen. «Wir waren zuerst nicht gut im Spiel und konnten dann eine sehr gute Leistung abrufen», sagt Xhaka.

Sein Trainer ist mit der Analyse der schwachen Startphase einverstanden. «Wir waren die ersten 15 Minuten noch im Hotel», so Leverkusen-Coach und Ex-Bayern-Star Xabi Alonso. Er sei aber stolz, wie sein Team gespielt habe, und es sei faires Unentschieden gewesen. Über seinen neuen Leader Granit Xhaka schwärmt der spanische Trainer gegenüber 20 Minuten: «Seit dem ersten Tag hat er einen grossen Einfluss auf die Mannschaft. Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns.» Und teilt dann noch eine Fussballweisheit: «Wenn man gute Mittelfeldspieler hat, spielt man auch besser», so Alonso, der als Spieler bei Liverpool, Real Madrid und Bayern München das Mittelfeld dirigiert hatte.

«Auf und neben dem Platz eine absolute Persönlichkeit»

Ebenfalls ein ehemaliger Mittelfeldspieler ist Simon Rolfes, Sportchef von Bayer Leverkusen. Bei der Verpflichtung von Xhaka sprach er von einem Coup und es gebe nur wenige Spieler, «die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können.» Nach vier Spieltagen und einem Fussballdeutschland, das in Xhaka-Euphorie verfällt, sagt Rolfes am Freitagabend zu 20 Minuten: «Ich bin sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Er ist ein hervorragender Spieler, unser Rhythmusgeber und auf sowie neben dem Platz eine absolute Persönlichkeit innerhalb des Teams.» Er habe sich sehr schnell in Leverkusen integriert. «Er geht stets voran mit seinem Charakter, wir sind wirklich sehr zufrieden.»

