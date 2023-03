Super-G: Marco Odermatt gewinnt die kleine Kristallkugel

«5 Siege in einer Super-G Saison sind mega cool, solche Rekorde bleiben sicher eine Zeit lang bestehen. Man muss bei jedem Rennen Vollgas geben, das macht diese Saison so schwierig. Ich habe mich richtig auf das Rennen gefreut, und wollte richtig angreifen, das ist mir auch gelungen. Nun schaue ich auf das nächste Rennen in Kranjska Gora, da geht es um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom», so Odermatt im Interview mit SRF. Aleksander Kilde kommt dann auch noch zu Wort im Interview:« Es ist eine coole Saison, hoffentlich geht es so weiter. Heute war es knapp und mit einem Fehler kann ich keinen Sieg holen. Ich starte wahrscheinlich nicht in Kranjska Gora, daher kann ich Marco sicherlich zum Gewinn der grossen Kristallkugel gratulieren, der Rückstand auf ihn ist mit 400 Punkten zu gross.»