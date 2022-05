Tierschutzmeldung: Nach Rettung aus Plastikhaus – «Alle wollen Tacco helfen»

Am Montag erhielt der Tierschutzbund Basel Regional eine Meldung über ein Kaninchen, das alleine in einer Kinderhütte aus Plastik gehalten wurde. Die Fenster des Spielhauses waren verbarrikadiert mit Brettern und Klebeband. Der Grund: Tacco, wie die Tierschützer und Tierschützerinnen ihn getauft haben, sei mehrmals aus seiner Behausung ausgebrochen.

Happy End für jungen Hasen

Tacco gehe es im Katzenheim in Muttenz gut, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. Das Tier sei ein «frecher und herziger Bolle». Joël Hofer, Teamleiter im Katzenheim, erklärt: «Er ist in einem artgerechten Gehege, nur leider hat er kein Gspänli, da er momentan der einzige Hase bei uns ist.» Das Kaninchen ist etwas dünner, als es sollte, aber sonst gesund. Ein Kastrationstermin wurde ebenfalls bereits vereinbart.

«Ein Hase auf Ostern, ein Büsi auf Weihnachten»

Die ehemaligen Halter mussten am Anfang überzeugt werden, das «Geschenkhäsli» abzugeben, so Hofer. «Die Besitzer waren nach ein bisschen Aufklärung sehr einsichtig und unterschrieben die Verzichtserklärung. Das hat die Situation sehr vereinfacht», sagt Hofer. Ohne die Verzichtserklärung hätten die Tierschützer und Tierschützerinnen Tacco vorläufig im Plastikhaus lassen und das Veterinäramt wie auch die Polizei wegen Tiermisshandlung einschalten müssen.

«Es ist typisch für diese Jahreszeit, also die Osterzeit, dass Kinder Hasen geschenkt bekommen. Die Leute machen sich nicht schlau darüber, was ein Tier braucht und was es für eine Arbeit ist», nervt sich Hofer. Heutzutage sollte man wissen, dass Tiere keine Gegenstände sind, appelliert er. «Tacco ist einer dieser klassischen Fälle. Die Halter hatten keine Ahnung, wie das Kaninchen zu halten ist.» Tiere würden gerne verschenkt, ohne über Haltung und die Bedürfnisse nachzudenken – «Ein Hase auf Ostern, ein Büsi auf Weihnachten», so Hofer.