Arosa GR: Nach Rettung durch Lawinenhund Chicco – Verschütteter stirbt im Spital

Nach einem Lawinenunfall am Donnerstag in Arosa GR spürte der siebenjährige Lawinenhund Chicco, ein Border Collie der Bergretter des Schweizer Alpen-Clubs SAC, einen Verschütteten auf. Es handelte sich um einen 64-Jährigen, der vor Ort von der Suchmannschaft am Schafrügg geborgen werden konnte. Die Kapo Graubünden teilte am Donnerstag mit, dass der Mann nach erfolgreicher Reanimation durch die Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt wurde.