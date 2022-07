Nach Ronaldo-Gerücht - In der Schweiz boomen Penisvergrösserung seit Jahren

Wie Dr. Deniel Kish, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Zürich, nämlich gegenüber 20 Minuten verrät, hat der Trend zu Penisvergrösserungen in den letzten Jahren auch in der Schweiz stark zugenommen: «Vor sechs Jahren wussten viele Männer noch nicht, dass es solch eine Behandlung überhaupt gibt, seither ist die Nachfrage um rund 25 Prozent pro Jahr gestiegen.» Die Tendenz kann auch der Manager der «The Gentlemen’s Clinic» in Zürich, Guiliano Lenz, bestätigen: «Wir haben im Monat ungefähr 50 Männer, die eine Behandlung im Genitalbereich in Betracht ziehen.» Die Patienten kommen unter anderem aus Ländern wie Deutschland, Italien, den USA oder gar Haiti.