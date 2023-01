Nach Transfer von Cristiano Ronaldo: Das sind die Top-Verdiener

Drei Kicker aus der Premier League schaffen es in die Top Ten der Lohnliste.

Nach seinem Wechsel in die Wüste ist Cristiano Ronaldo der bestbezahlte Fussballer der Welt.

Rang 1: Cristiano Ronaldo

Dass Ronaldos Wechsel nach Saudiarabien nicht primär sportlich motiviert ist, ist klar. Die finanziellen Rahmenbedingungen des Deals mit Al-Nassr sprengen aber sämtliche bisher gekannten Dimensionen im Welt-Fussball. So soll Ronaldo gemäss «Al Riyadiah» einen Vertrag unterschrieben haben, der ihm die jährliche Mega-Summe von rund 200 Millionen Franken einbringt. Runtergerechnet ergibt dies über eine halbe Million Franken pro Tag und 375 Franken pro Minute. Zum Jahreslohn obendrauf soll es für Ronaldo für die Vertragsunterschrift zudem ein saftiges Handgeld von 100 Millionen Franken gegeben haben.

Rang 2: Kylian Mbappé

Rang 3: Lionel Messi

Spätestens mit dem WM-Titel hat Lionel Messi in den Augen der meisten Experten das Rennen um den Titel «grösster Fussballer der Geschichte» für sich entschieden. Bei der Lohn-Tabelle reichts für den Argentinier mit rund 127 Millionen Franken pro Jahr zumindest aufs Podest.

Rang 4: Neymar

92 Millionen Franken pro Jahr kassiert Neymar bei PSG und ist damit trotzdem nur der drittbestbezahlte Kicker in seinem Verein. Der Brasilianer dürfte dies angesichts seines Mega-Salärs verschmerzen können.

Rang 5: Mohamed Salah

Die WM hatte er mit Ägypten verpasst, finanziell gesehen ist bei Mohamed Salah aber alles in Butter. Der Liverpool-Star und frühere FCB-Kicker soll in einem Jahr rund 56 Millionen Franken einstreichen. Damit ist Salah noch vor Haaland und Co. der bestbezahlte Fussballer der Premier League.